Garlasco il nodo del DNA sotto le unghie | Casualità quasi impossibile Cosa cambia per Sempio

Un genetista a Mattino Cinque mette in dubbio la casualità del DNA di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi. I dettagli che riaprono il caso. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Garlasco, il nodo del DNA sotto le unghie: “Casualità quasi impossibile”. Cosa cambia per Sempio

