Garlasco il giallo si riapre | il Dna sulle unghie di Chiara Poggi porta alla famiglia Sempio

Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione nazionale grazie a una svolta peritale che potrebbe ridefinire le responsabilità sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. I più recenti esami sul DNA ritrovato sotto le unghie della giovane restringono il campo dei possibili soggetti coinvolti alla famiglia Sempio; tra loro, solo Andrea Sempio, amico di vecchia data del fratello della vittima, aveva effettivamente accesso all’abitazione di via Pascoli. Questa scoperta riapre uno dei procedimenti più complessi e discussi degli ultimi decenni in Italia. Garlasco, nuova lettura del Dna: confermata compatibilità con il profilo familiare Sempio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, il giallo si riapre: il Dna sulle unghie di Chiara Poggi porta alla famiglia Sempio

