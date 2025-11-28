Garlasco il futuro dell' inchiesta e la battaglia sul software

AGI - Dopo le anticipazioni della perizia firmata dalla poliziotta scientifica Denise Albani, la prossima data cruciale nel lungo cammino dell' inchiesta su Andrea Sempio è il cinque dicembre quando l'esperta depositerà l'intero documento. Nella mail mandata ai consulenti, Albani scrive che "è in fase di stesura della relazione" e che ribadirà quanto "già ampiamente emerso e discusso" nell'udienza davanti alla gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, quando spiegò che non potrà mai sostenere che "quell'indagato è Tizio" perché al massimo si può individuare il contesto familiare per le caratteristiche del dna a disposizione. 🔗 Leggi su Agi.it

