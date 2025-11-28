Garlasco il caso si riapre | il Dna sulle unghie di Chiara Poggi porta alla famiglia Sempio

Il test del Dna ha fatto chiarezza: si limita a una ristretta cerchia familiare l’ orizzonte possibile indicato dal profilo genetico rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi. Tra loro, uno solo ha messo piede nella villetta di via Pascoli: Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. È questo il punto da cui riparte una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi vent’anni. Il dato non individua un «singolo individuo», come ha spiegato la perita Denise Albani, ma restringe il campo in modo quasi assoluto. E riporta al centro del dibattito proprio quel 37enne che nel 2007 era passato ai margini dell’indagine, poi archiviato e mai realmente sfiorato dal processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi a 16 anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

