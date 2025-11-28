Garlasco gli sviluppi delle indagini e la ‘linea comune’ tra Sempio e la famiglia Poggi

Il caso Garlasco torna a scuotere l’opinione pubblica con un nuovo sviluppo che potrebbe cambiare radicalmente la lettura di uno dei delitti più discussi degli ultimi vent’anni. La perita del giudice, Denise Albani, ha infatti comunicato via Pec che l’analisi biostatistica eseguita sul DNA rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi ha prodotto una “piena concordanza”, una corrispondenza che lega l’Ignoto 1 all’aplotipo Y di Andrea Sempio, oggi trentasettenne e indagato per omicidio in concorso. L’esame, condotto su un database di oltre 39.000 aplotipi dell’Europa occidentale, ha individuato la traccia come appartenente alla linea paterna di Sempio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

