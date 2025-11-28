Garlasco è scontro De Rensis-Lombardi | Non si permetta

Volano stracci a Mattino 5. Nel corso dell’ultima puntata in onda su Canale 5 il caso Garlasco è tornato al centro della discussione. Al centro le recenti novità, ossia la scoperta di una "piena concordanza" tra il Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi e quello di Alberto Stasi. A riguardo sono intervenuti l'avvocato Antonio De Rensis e il giornalista Fabio Lombardi. A riguardo il legale di Alberto Stasi ha voluto rimarcare che una prova di questo tipo, se fosse stata associata a Stasi, sarebbe stata considerata risolutiva da chi per anni ha sostenuto la sua colpevolezza. L’avvocato ha collegato questo ragionamento anche al tema della telefonata al numero di emergenza definita per lungo tempo un indizio pesante e ha dichiarato: "Sulla telefonata del 118 su cui ci hanno fatto una testa così sulla colpevolezza di Stasi per quindici anni vi dico una cosa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, è scontro De Rensis-Lombardi: "Non si permetta"

