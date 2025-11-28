L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, è tornato al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria a seguito di nuove analisi genetiche che hanno rilevato una compatibilità tra l’aplotipo Y trovato su due unghie della vittima e la linea paterna del profilo biologico di Andrea Sempio, indagato per concorso in omicidio. Questa scoperta ha riacceso il dibattito sul caso, già segnato dalla condanna definitiva di Alberto Stasi. Tuttavia, la difesa di Sempio ha prontamente elaborato una tesi alternativa per spiegare la presenza di tracce genetiche, sostenendo che il contatto tra il DNA di Sempio e Chiara Poggi sarebbe avvenuto in maniera indiretta, escludendo quindi la presenza fisica di Sempio sulla scena del crimine o un contatto diretto con la vittima al momento dell’omicidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara: “È arrivato così”. La verità della difesa