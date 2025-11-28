Garlasco Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara | È arrivato così La verità della difesa

Thesocialpost.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, è tornato al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria a seguito di nuove analisi genetiche che hanno rilevato una compatibilità tra l’aplotipo Y trovato su due unghie della vittima e la linea paterna del profilo biologico di Andrea Sempio, indagato per concorso in omicidio. Questa scoperta ha riacceso il dibattito sul caso, già segnato dalla condanna definitiva di Alberto Stasi. Tuttavia, la difesa di Sempio ha prontamente elaborato una tesi alternativa per spiegare la presenza di tracce genetiche, sostenendo che il contatto tra il DNA di Sempio e Chiara Poggi sarebbe avvenuto in maniera indiretta, escludendo quindi la presenza fisica di Sempio sulla scena del crimine o un contatto diretto con la vittima al momento dell’omicidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

garlasco dna di sempio sotto le unghie di chiara 200 arrivato cos236 la verit224 della difesa

© Thesocialpost.it - Garlasco, Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara: “È arrivato così”. La verità della difesa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

garlasco dna sempio sottoGarlasco, Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara: “È arrivato così”. La verità della difesa - L'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, è tornato al centro dell'attenzione mediatica e giudiziaria a seguito di nuove analisi ... Lo riporta thesocialpost.it

garlasco dna sempio sottoGarlasco, cosa vuol dire che il Dna sotto le unghie della vittima riconduce alla linea paterna di Sempio ce lo diranno le indagini - La nuova analisi sul Dna del caso Garlasco mostra 12 marcatori compatibili con la linea maschile di Andrea Sempio, ma questo non significa che sia del tutto riconducibile a lui ... Scrive wired.it

garlasco dna sempio sottoGarlasco in TV, svolta sulle rilevazioni: "Difficile che il DNA di Sempio finisca casualmente sotto le unghie" - Le osservazioni del genetista a Mattino Cinque mettono in discussione la casualità del presunto DNA di Sempio sotto le unghie di Chiara. Secondo libero.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Dna Sempio Sotto