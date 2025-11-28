Garlasco Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara | È arrivato così La verità della difesa
L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, è tornato al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria a seguito di nuove analisi genetiche che hanno rilevato una compatibilità tra l’aplotipo Y trovato su due unghie della vittima e la linea paterna del profilo biologico di Andrea Sempio, indagato per concorso in omicidio. Questa scoperta ha riacceso il dibattito sul caso, già segnato dalla condanna definitiva di Alberto Stasi. Tuttavia, la difesa di Sempio ha prontamente elaborato una tesi alternativa per spiegare la presenza di tracce genetiche, sostenendo che il contatto tra il DNA di Sempio e Chiara Poggi sarebbe avvenuto in maniera indiretta, escludendo quindi la presenza fisica di Sempio sulla scena del crimine o un contatto diretto con la vittima al momento dell’omicidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Garlasco.Torna in bilico la posizione di Andrea Sempio #Matone - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara. La difesa: «Contatto indiretto». Gli inquirenti: movente ricostruito nel dettaglio Vai su X
Garlasco, Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara: “È arrivato così”. La verità della difesa - L'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, è tornato al centro dell'attenzione mediatica e giudiziaria a seguito di nuove analisi ... Lo riporta thesocialpost.it
Garlasco, cosa vuol dire che il Dna sotto le unghie della vittima riconduce alla linea paterna di Sempio ce lo diranno le indagini - La nuova analisi sul Dna del caso Garlasco mostra 12 marcatori compatibili con la linea maschile di Andrea Sempio, ma questo non significa che sia del tutto riconducibile a lui ... Scrive wired.it
Garlasco in TV, svolta sulle rilevazioni: "Difficile che il DNA di Sempio finisca casualmente sotto le unghie" - Le osservazioni del genetista a Mattino Cinque mettono in discussione la casualità del presunto DNA di Sempio sotto le unghie di Chiara. Secondo libero.it