Garlasco clamorosa voce su Sempio | c' è il movente dell' omicidio
Attenzione, lo diciamo subito: compatibilità non fa rima per forza con colpevolezza. È certo, però, che emerga una novità importante su un elemento già preso in esame sul giallo del delitto di Garlasco. Come riporta il Corriere della Sera, dalle analisi sul Dna rinvenuto sulle unghie della giovane uccisa nella villetta di via Pascoli emerge quel cromosoma Y, individuato dalla perita Denise Albani, che restringe il campo a una manciata di uomini della linea paterna Sempio. E l'unico ad aver certamente frequentato la casa era proprio lui, Andrea Sempio, l'amico del fratello di Chiara Poggi, Marco.
