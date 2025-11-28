Garlasco clamorosa voce su Sempio | c' è il movente dell' omicidio

Liberoquotidiano.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attenzione, lo diciamo subito: compatibilità non fa rima per forza con colpevolezza. È certo, però, che emerga una novità importante su un elemento già preso in esame sul giallo del delitto di Garlasco. Come riporta il Corriere della Sera, dalle analisi sul Dna rinvenuto sulle unghie della giovane uccisa nella villetta di via Pascoli emerge quel cromosoma Y, individuato dalla perita Denise Albani, che restringe il campo a una manciata di uomini della linea paterna Sempio. E l’unico ad aver certamente frequentato la casa era proprio lui, Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, Marco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

garlasco clamorosa voce su sempio c 232 il movente dell omicidio

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, clamorosa voce su Sempio: c'è il movente dell'omicidio

Argomenti simili trattati di recente

garlasco clamorosa voce sempioGarlasco, clamorosa svolta. La perizia: "C'è il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi" - Nuova clamorosa svolta sul caso del delitto di Garlasco, la perizia disposta dal Tribunale di Pavia certifica che "c'è il Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara". Lo riporta affaritaliani.it

garlasco clamorosa voce sempioGarlasco, la difesa di Sempio: «Contatto indiretto». Ma gli inquirenti: movente ricostruito nel dettaglio - Sotto le unghie della vittima un Dna compatibile con quello di Andrea Sempio. Come scrive msn.com

garlasco clamorosa voce sempioGarlasco, svolta clamorosa: "Lo scontrino non è di Andrea Sempio" (1 / 2) - Una raccolta completa di frasi e citazioni della tradizione, diventate proverbi celebri della lingua italiana. donna.fidelityhouse.eu scrive

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Clamorosa Voce Sempio