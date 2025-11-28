Garlasco Alberto Stasi e l' avvocata Bocellari in attesa per la revisione dopo le ultime su Sempio

Giada Bocellari, l'avvocata di Alberto Stasi, ha affermato che si attende "la chiusura delle indagini per avere contezza di tutti gli elementi". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Garlasco, Alberto Stasi e l'avvocata Bocellari in attesa per la revisione dopo le ultime su Sempio

Scopri altri approfondimenti

Un abbraccio alla mamma di Alberto Stasi, sempre silenziosa e composta. #Garlasco Vai su X

#Garlasco, perché il 7 agosto si parla di graffi su Alberto Stasi e poi spariscono? #Mattino5 - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, gelo in Tv con l'avvocato De Rensis: "È subdolo!". E Milo Infante costretto a intervenire: "Finitela tutti" - A Ore 14 Sera non mancano scontri accesi tra tra l'avvocato De Rensis, il giornalista Piero Colaprico e Giada Bocellari, legale di Stasi: cosa è successo da Infante ... Segnala libero.it

Garlasco, scintille con l'avvocata Bocellari: "Malattia conclamata di Stasi". E Bruzzone la gela: "YouPorn personale" - Nella puntata di Ore 14 Sera, Giada Bocellari si confronta con la criminologa Roberta Bruzzone sul tema della pornografia: è scontro accesa (e infinito) ... Si legge su libero.it

Ipotesi revisione per Stasi: i legali, cauti, prendono tempo. “Servono più elementi”. La strategia? Aspettare la conclusione della nuova inchiesta - La strategia adottata da Giada Bocellari e Antonio De Rensis: “Solo allora potremo avere circostanze utili a riconsiderare il giudizio. msn.com scrive