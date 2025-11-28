Ganasce fiscali alle auto aziendali ma il ricorso arriva troppo tardi
La Corte di giustizia tributaria ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società che chiedeva l’annullamento di tre fermi amministrativi sui propri autoveicoli, emessi per il recupero di tributi comunali non pagati. La società è stata condannata al pagamento di 500 euro di spese processuali. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
