Galliani | L’idea di Allegri al Milan nel 2010 nacque da me Scudetto? Voglio ricordare…

Pianetamilan.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della presentazione del libro “A corto muso” di Alberto Falci, Adriano Galliani ha rilasciato delle dichiarazioni su Allegri: dall'arrivo di Allegri nel 2010 allo scudetto, tutte le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

galliani l8217idea di allegri al milan nel 2010 nacque da me scudetto voglio ricordare8230

© Pianetamilan.it - Galliani: “L’idea di Allegri al Milan nel 2010 nacque da me. Scudetto? Voglio ricordare…”

