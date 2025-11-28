Galliani crede in Allegri | Scudetto? Da tifoso ci spero Ha vinto alla prima stagione con il Sassuolo con il Milan e con la Juventus Messaggio importante per l’ex bianconero!

Galliani, ex dirigente di Milan e Monza, si è espresso così a proposito del ritorno di Allegri sulla panchina rossonera. Le dichiarazioni sull’ex Juve. Il passato glorioso e il presente ambizioso del Milan si intrecciano nelle parole di Adriano Galliani. Lo storico Amministratore Delegato rossonero è intervenuto durante la presentazione del libro “A corto muso”, offrendo un assist al miele per l’attuale tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri. Tra amarcord e attualità, il “Condor” ha benedetto il ritorno del livornese sulla panchina milanista, svelando retroscena inediti e lanciando la volata per il titolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

