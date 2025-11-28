Galliani crede in Allegri | Scudetto? Da tifoso ci spero Ha vinto alla prima stagione con il Sassuolo con il Milan e con la Juventus Messaggio importante per l’ex bianconero!
Galliani, ex dirigente di Milan e Monza, si è espresso così a proposito del ritorno di Allegri sulla panchina rossonera. Le dichiarazioni sull’ex Juve. Il passato glorioso e il presente ambizioso del Milan si intrecciano nelle parole di Adriano Galliani. Lo storico Amministratore Delegato rossonero è intervenuto durante la presentazione del libro “A corto muso”, offrendo un assist al miele per l’attuale tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri. Tra amarcord e attualità, il “Condor” ha benedetto il ritorno del livornese sulla panchina milanista, svelando retroscena inediti e lanciando la volata per il titolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
IL PENSIERO - Gianluca Galliani: "Infortuni? Credo si possa lavorare meglio sui calendari, Atalanta in ritardo in classifica, ma può recuperare" ift.tt/NV4mnZc Vai su X
Parla Galliani Jr “Mancini? Inaccettabili le sue sceneggiate...” - facebook.com Vai su Facebook
LOTTA SCUDETTO - Galliani: "Allegri al primo anno vince, lo dice la sua carriera, Italia? Gattuso determinato, può portarla al Mondiale" - di Milan e Monza, ha parlato a margine della presentazione del libro su Massimiliano Allegri: "Come nacque la scelta di portare Allegri al Milan la prima volta? Lo riporta napolimagazine.com
Galliani: "Milan da scudetto? Allegri al primo anno vince. Lo dice la sua carriera" - Adriano Galliani, ex ad di Milan e Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine delle presentazione del nuovo libro su Massimiliano Allegri. Come scrive tuttomercatoweb.com
Galliani: "Allegri più simile ad un manager che ad un semplice allenatore, speravo nel suo ritorno. Algoritmo per la scelta dei giocatori? Il calcio non è una scienza esatta" - L'ex amministratore delegato del Milan e del Monza, Adriano Galliani, ha parlato nel corso della presentazione del libro "A corto muso. Lo riporta tuttojuve.com