Galdi sullo scudetto | La lotta è avvincente ma attenzione a questa squadra

Inter News 24 Le parole di Simone Galdi, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Simone Galdi ha parlato a SampNews24 della lotta scudetto in Serie A. LOTTA SCUDETTO – «La lotta scudetto è avvincente come non lo era da tanto tempo. La vittoria del Milan nel derby, le lune storte di Inter e Napoli, la crescita della Roma con Gasperini: sono tutti ingredienti per una corsa al titolo come non si ricordava da anni. Occhio al Bologna: la formazione di Italiano gioca bene ed è meritatamente a tre punti dalla vetta. Guardando in basso, credo che la classifica attuale non rispecchi i valori di alcune formazioni: Fiorentina e Genoa hanno mezzi maggiori di alcune squadre che le precedono». 🔗 Leggi su Internews24.com

