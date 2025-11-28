Galaxy Express 999 il treno spaziale di Leiji Matsumoto

di Alessandro Spagnuolo Galaxy Express 999 è un classico assoluto dell’ anime* giapponese, nato dalla fantasia visionaria di Leiji Matsumoto (????, Matsumoto Reiji), pseudonimo di Akira Matsumoto (???, Matsumoto Akira, scomparso il 13 febbraio 2023); e prodotto da Toei Animation (?????????????, T?ei Anim?shon Kabushiki-gaisha, famosa per aver realizzato serie come L’Uomo Tigre, Mazinga Z, Capitan Harlock, Dr. Slump, Dragon Ball, I Cavalieri dello zodiaco, Sailor Moon, Slam Dunk, Digimon, One Piece e tanti altri) alla fine degli anni ’70. L’ opera si inserisce all’interno del vasto e affascinante Leijiverse, un’universo narrativo condiviso creato da Leiji Matsumoto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Galaxy Express 999 action movie #galaxyexpress999 #cre_ai_clip #anime #anni70 #anni80 #ia #ai #nerd #cosplay #ricordi #nostalgia - facebook.com Vai su Facebook

Il video di "Bianca", il nuovo singolo di Noemi, omaggia Galaxy Express 999 di Leiji Matsumoto - fumettologica.it/2025/11/noemi-… Vai su X

Il video di “Bianca”, il nuovo singolo di Noemi, omaggia “Galaxy Express 999” di Leiji Matsumoto - I visual promozionali e il videoclip di “Bianca”, nuovo singolo di Noemi, citano apertamente l’immaginario di Galaxy Express 999. Secondo fumettologica.it

Si spegne all'età di 85 anni Leiji Matsumoto, autore di Capitan Harlock e Galaxy Express 999 - Il mondo dei fumetti piange la scomparsa del leggendario Akira Matsumoto, in arte Leiji, pluripremiato autore di Capitan Harlock e tanti altri capolavori, tra cui Galaxy Express 999 e La corazzata ... Si legge su it.ign.com