Gaffe in Argentina | Telefe Noticias inserisce il meme con il volto di Gasperini nel servizio sul truffatore delle pensioni
La vicenda del “ truffatore delle pensioni ”, diventata in pochi giorni un fenomeno virale in Italia e all’estero, ha generato una curiosa gaffe in Argentina. Nel raccontare la storia dell’uomo di Mantova che si sarebbe travestito da madre per continuare a riscuotere la pensione, una nota emittente sudamericana ha inserito per errore anche l’immagine-meme di Gian Piero Gasperini, scambiandola per quella del protagonista della truffa. Lo ha riportato il Corsport. La gaffe in Argentina: Gasperini scambiato per il “truffatore delle pensioni”. Ecco cosa si legge sul Corsport “In Italia negli ultimi giorni la gran parte delle pagine di cronaca sono state invase dalla storia del truffatore delle pensioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altre letture consigliate
Clamorosa gaffe in #Argentina: #Gasperini scambiato per il truffatore di pensioni #ASRoma Vai su X
Gaffe clamorosa della tv argentina: Gasperini scambiato per il truffatore di pensioni! - facebook.com Vai su Facebook
Gaffe clamorosa della tv argentina: Gasperini scambiato per il truffatore di pensioni! - Telefe Noticias ha pubblicato un video sulla notizia dell'uomo di Mantova, senza accorgersi di incluedere tra le foto un meme con l'allenatore della Roma ... Scrive corrieredellosport.it
Argentina, che gaffe! Un fotomontaggio di Gasp finisce nella news della truffa della pensione - Il tecnico giallorosso è così diventato, suo malgrado, la vittima di una clamorosa e imbarazzante gaffe mediatica ... Segnala msn.com
Clamorosa gaffe dall'Argentina: Gasperini diventa il truffatore di pensioni - L'allenatore della Roma, infatti, è stato scambiato per il truffatore delle pensioni di Mantova, l'uomo ch ... Segnala msn.com