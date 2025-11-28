Gaffe in Argentina | Telefe Noticias inserisce il meme con il volto di Gasperini nel servizio sul truffatore delle pensioni

La vicenda del “ truffatore delle pensioni ”, diventata in pochi giorni un fenomeno virale in Italia e all’estero, ha generato una curiosa gaffe in Argentina. Nel raccontare la storia dell’uomo di Mantova che si sarebbe travestito da madre per continuare a riscuotere la pensione, una nota emittente sudamericana ha inserito per errore anche l’immagine-meme di Gian Piero Gasperini, scambiandola per quella del protagonista della truffa. Lo ha riportato il Corsport. La gaffe in Argentina: Gasperini scambiato per il “truffatore delle pensioni”. Ecco cosa si legge sul Corsport “In Italia negli ultimi giorni la gran parte delle pagine di cronaca sono state invase dalla storia del truffatore delle pensioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

