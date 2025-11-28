Gabriele Gambera nuovo vicepresidente della Consulta provinciale degli studenti di Catania
Unione Giovanile annuncia con grande soddisfazione l’elezione di Gabriele Gambera, studente del liceo Principe Umberto di Catania, a vicepresidente della Consulta provinciale degli studenti di Catania. Fondata sulla partecipazione attiva, sul dialogo e sul coinvolgimento degli studenti, Unione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
