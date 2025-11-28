Fusione nucleare | pietra miliare raggiunta per FAST il reattore giapponese che vuole produrre energia nel 2030

Kyoto Fusioneering annuncia il completamento della progettazione concettuale del reattore tokamak FAST: si tratta di un reattore sperimentale la cui costruzione dovrebbe iniziare nel 2028 e che punta a dimostrare la possibilità di produrre energia dalla fusione nucleare. 🔗 Leggi su Dday.it

