Fusione nucleare | pietra miliare raggiunta per FAST il reattore giapponese che vuole produrre energia nel 2030
Kyoto Fusioneering annuncia il completamento della progettazione concettuale del reattore tokamak FAST: si tratta di un reattore sperimentale la cui costruzione dovrebbe iniziare nel 2028 e che punta a dimostrare la possibilità di produrre energia dalla fusione nucleare. 🔗 Leggi su Dday.it
Approfondisci con queste news
Energia da fusione nucleare, firmato a #Madrid un importante accordo multilaterale tra agenzie di ricerca: l’Italia partecipa con l’ #INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare . Vai su X
La Sardegna pronta al nucleare: cosa è una centrale a fusione, scorie e tempistiche Il recente studio che individua anche un’area dell’isola tra i siti potenzialmente idonei ha riacceso il dibattito sul tema - facebook.com Vai su Facebook
Fusione nucleare: pietra miliare raggiunta per FAST il reattore giapponese che vuole produrre energia nel 2030 - Kyoto Fusioneering annuncia il completamento della progettazione concettuale del reattore tokamak FAST: si tratta di un reattore sperimentale la cui costruzione dovrebbe iniziare nel 2028 e che punta ... Scrive dday.it
La "svolta storica" sulla fusione nucleare: ecco i prossimi passi - I ricercatori americani hanno annunciato una "svolta storica" nella fusione nucleare controllata che permetta la produzione di energia pulita e meno costosa. Riporta avvenire.it
Fusione, l’INFN firma l’accordo MIDA per IFMIF-DONES - (askanews) – È stato firmato a Madrid, nella sede del Ministero spagnolo della Scienza, Innovazione e Università, l’Accordo Internazionale Multilaterale DONES (MIDA), sottoscritto anche ... Da msn.com