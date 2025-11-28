Fusignano crack venduto in centro | pusher 61enne beccato in flagranza e condannato subito

Un 61enne è stato arrestato a Fusignano per spaccio di droga dopo essere stato sorpreso dai Carabinieri a cedere una dose di crack. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Fusignano, crack venduto in centro: pusher 61enne beccato in flagranza e condannato subito

