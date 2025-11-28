Furto di 114 computer da 100mila euro nell' istituto tecnico di Alife pc trovati a Napoli | li aveva una coppia

Restituiti 114 computer rubati agli studenti di Alife. I Carabinieri hanno recuperato la refurtiva a Napoli e denunciato due persone. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Furto di 114 computer da 100mila euro nell'istituto tecnico di Alife, pc trovati a Napoli: li aveva una coppia

