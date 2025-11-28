Furti tornano le bande del pomeriggio | allarme in città

Tempo di lettura: < 1 minuto Torna a cresce l’allarme furti nella città capoluogo e nell’hinterland avellinese. Diverse le segnalazioni da parte delle famiglie di zone residenziale le cui abitazioni vengono prese di mira anche durante il tardo pomeriggio, cioè al calar della luce- I ladri colpiscono sempre con modalita’ operative identiche e in una fascia oraria prevalentemente compresa tra le 17 e le 19. Nelle ultime ventiquattro ore nella città capoluogo anche alcune abitazioni nella zona centrale, come Via San Leonardo, sono finite nel mirino dei malviventi. Oro e monili, quelli asportati dai ladri nelle abitazioni dove i residenti non erano presenti al momento dei raid. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

