Furioso assalto a La Stampa Lì dentro succede di tutto l’intervento del ministro

Un pomeriggio che doveva essere come tanti si è trasformato in un incubo per chi lavora nella storica redazione torinese. In pochi attimi, i confini tra voce della protesta e minaccia concreta si sono dissolti, lasciando dietro di sé una scia di paura e domande senza risposta. La città di Torino, già attraversata dal fermento dello sciopero generale, è stata teatro di un episodio che ha scosso profondamente l'opinione pubblica. Un gruppo di manifestanti, separatosi dal corteo principale, ha preso di mira la sede de La Stampa, lasciando una ferita non solo materiale ma simbolica nel cuore dell'informazione piemontese.