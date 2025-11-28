Furgone forzato e ' ripulito' dai ladri l' ambulante resta senza merce da esporre sul banco al mercato

Deve essere triste rimanere senza merce da esporre sul banco per i propri affezionati clienti che hanno notato la strana ‘penuria’: è quanto accaduto ad un ambulante storico di Cesena che è stato derubato. Qualcuno ha infatti scassinato il suo furgone a San Mauro Mare a dimostrazione che non si. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

