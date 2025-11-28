Un attacco armato consumato nel cuore del potere politico statunitense ha riportato l’attenzione sulle vulnerabilità della sicurezza federale e sul ruolo delle forze impiegate nella capitale. Nella notte tra martedì e mercoledì, a poca distanza dalla Casa Bianca, due membri della Guardia Nazionale sono stati colpiti da un assalitore che, secondo gli investigatori, avrebbe agito in modo mirato. L’episodio, definito “gravissimo” dalle autorità, ha immediatamente scatenato reazioni politiche e istituzionali, in un clima già teso e segnato da polemiche sui sistemi di controllo e sull’ingresso di rifugiati negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Fuori subito dagli Usa!”, la decisione shock di Trump: cosa succede