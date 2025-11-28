Fuochi d’artificio la singolare replica del Comune alle associazioni animaliste | Utili per endorfine e dopamina

Arcola (Spezia), 28 novembre 2025 – I fuochi d’artificio sono scoppiati in anticipo (simbolicamente) a causa di quelli veri in programma il 6 dicembre a Arcola: “La loro visione rilascia endorfine e dopamina. In questo nostro tempo complicato, come conciliare i concerti rock, i temporali, il folklore e le tradizioni dei fuochi d’artificio, i bombardamenti, il passaggio degli arei supersonici, droni e i colpi sparati dal Balipedio della Spezia, con la presenza di fauna selvatica e domestica?”. È la risposta dell’amministrazione ai volontari di alcune associazioni di tutela degli animali che avevano chiesto al Comune di Arcola di rinunciare ai fuochi d’artificio per la festa patronale, optando per uno spettacolo alternativo, in quanto “deleteri per la salute degli animali, con un impatto fortemente negativo sulla fauna selvatica e domestica”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

