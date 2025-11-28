Frosinone continua anche nel 2026 la partnership culturale tra BooktoMi e la Bellator Frusino

Nella giornata di ieri, all’interno del protocollo di partnership culturale tra BooktoMi e la Bellator Frusino, confermato per tutto il 2026, vi è stata la donazione di cinquanta libri per la sala studio nei locali dello Stadio del Nuoto di Frosinone.I giovani atleti della Bellator Frusino, nel. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

