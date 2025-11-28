Frode del finto nipote con variante | uno dei truffatori si traveste da donna
BARI – Sembra che travestirsi da donna stia diventando sempre più di moda. Specie nell’ambito delle truffe. Non bastasse la vicenda della provincia di Mantova (capace di scatenare, inevitabilmente, anche la generazione di meme), in cui si è scoperto che un uomo si truccava e abbigliava in modo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
