Frena la crescita dopo anni di boom Ma il settore resta stabile e solido

di Antonio Erario Il settore Food & Beverage in Romagna è rappresentato da 95 imprese, di cui 7 figurano nella Top 10 e 33 tra le Top 100. Il 61% delle imprese opera nel settore della produzione, mentre il restante 39% svolge attività commerciale. Dall’analisi dei dati per l’esercizio 2024 si desume che il campione considerato ha raggiunto un fatturato complessivo di 21,5 miliardi di euro, pari a circa il 37,9% del totale generato dalle imprese della Top 500. Rispetto all’anno precedente, il fatturato complessivo del settore è rimasto stabile ed ha avuto una leggera diminuzione della sua incidenza sul totale della Top 500 (-1%), confermando una frenata nella crescita che aveva caratterizzato gli anni precedenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

