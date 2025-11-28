Freddo e condizioni meteo instabili | scatta l' allerta gialla della Protezione civile

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, sabato 29 novembre. A Palermo, per la giornata di domani, è prevista allerta gialla.Condizioni meteo instabili e freddo caratterizzeranno la giornata di domani, in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

