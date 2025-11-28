Frecciarossa salve le fermate di Parma e Piacenza

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a seguito della riunione del 27 novembre con gli AD di FS e Trenitalia Stefano Antonio Donnarumma e Gianpiero Strisciuglio, ha confermato «che il Frecciarossa 9330 manterrà le fermate a Parma e Piacenza almeno fino al 30 giugno del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Salve domani vorrei venire a Livata per il foliage, com'è la situazione, e soprattutto come e' il tempo? Grazie - facebook.com Vai su Facebook

Frecciarossa, salve le fermate di Parma e Piacenza - Nei prossimi sei mesi Fs e Trenitalia monitoreranno l’effettivo utilizzo delle due tratte e a giugno prossimo sarà nuovamente fatto il punto sulla situazione ... Lo riporta ilpiacenza.it

MIT: confermate le fermate di Parma e Piacenza del Frecciarosse 9330. FS e Trenitalia monitoreranno utilizzo - (FERPRESS) – Roma, 28 NOV – “Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a seguito della riunione di ieri con gli AD di FS e Trenitalia Stefano Antonio Donnarumma e Gianpiero Stri ... ferpress.it scrive

Soppressione delle fermate Frecciarossa a Modena, Parma e Piacenza: il presidente de Pascale scrive al ministro Salvini - Un Tavolo congiunto Trenitalia–Rfi, con il coordinamento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per rivedere le modifiche all’offerta ferroviaria a lunga percorrenza introdotte da Trenita ... Scrive temponews.it