Fratelli di Crozza Monologo sul caso della Famiglia del Bosco

Maurizio Crozza ricostruisce la vicenda della “famiglia del bosco” di Chieti: dall’intossicazione da funghi che ha portato i bambini in ospedale, alle verifiche dello Stato sulle condizioni dell’abitazione Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Monologo sul caso della "Famiglia del Bosco"

Approfondisci con queste news

Fratelli di Crozza. . Crozza Zaia "Calderoli che sa firmare fa sempre ridere" #staytuned #fratellidicrozza #satira #comedy - facebook.com Vai su Facebook

Proposte per il programma scolastico di #CrozzaFeltri davvero da recuperare, raccomandate al 100%! Rivedi #FratelliDiCrozza su discovery+ bit.ly/46LnYrv Vai su X

Crozza smonta il caso “famiglia del bosco”: monologo feroce tra funghi, politica e Costituzione - Crozza affronta il caso della “famiglia del bosco” a Fratelli di Crozza: dalla politica ai diritti dei minori, tra ironia e Costituzione ... Segnala affaritaliani.it

Crozza - Zaia fra autonomia, legittima difesa e Festival di Venezia: il monologo del “Leoncino d’Oro” - Zai­a tra autonomia, legittima difesa e Leone d’Oro a Venezia: il monologo surreale di Fratelli di Crozza che fa ridere e riflettere ... Secondo affaritaliani.it

L’ironia di Crozza sulla mancanza di leader nel centrosinistra: “Ho il nome di un attore da suggerirvi…” - Nel suo show sul Nove, Maurizio Crozza ironizza sulla difficoltà della sinistra di trovare leader carismatici ... Scrive ilfattoquotidiano.it