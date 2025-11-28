Fratelli di Crozza Monologo | La Legge sul consenso e le dichiarazioni di Nordio e Roccella

Maurizio Crozza commenta le recenti dichiarazioni della ministra Roccella e del ministro Nordio sull’educazione sessuale e sulla parità di genere Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza commenta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Monologo: "La Legge sul consenso e le dichiarazioni di Nordio e Roccella"

News recenti che potrebbero piacerti

Fratelli di Crozza. . Crozza Zaia "Calderoli che sa firmare fa sempre ridere" #staytuned #fratellidicrozza #satira #comedy - facebook.com Vai su Facebook

Proposte per il programma scolastico di #CrozzaFeltri davvero da recuperare, raccomandate al 100%! Rivedi #FratelliDiCrozza su discovery+ bit.ly/46LnYrv Vai su X

Crozza / Monologo sulla Sinistra: “Prendete un attore, tipo Elio Germano, e risolvete il problema del carisma” - E spunta il presunto patto Conte–Franceschini per le elezioni 2027 ... Scrive affaritaliani.it

Crozza - Zaia fra autonomia, legittima difesa e Festival di Venezia: il monologo del “Leoncino d’Oro” - Zai­a tra autonomia, legittima difesa e Leone d’Oro a Venezia: il monologo surreale di Fratelli di Crozza che fa ridere e riflettere ... Secondo affaritaliani.it

Crozza, il monologo: “La gente non riesce a pagare l’affitto ma il problema è la separazione delle carriere” - Nell’ultima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza commenta con ironia l’approvazione della ... ilfattoquotidiano.it scrive