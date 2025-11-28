Fratelli di Crozza la lettura statistica del paese di Roccella e Nordio
Maurizio Crozza porta in scena la coppia Roccella–Nordio, dopo le ultime dichiarazioni, trasformandola in un surreale duo ministeriale Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza porta in scena la coppia Roccella–No. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Fratelli di Crozza. . Crozza Zaia "Calderoli che sa firmare fa sempre ridere" #staytuned #fratellidicrozza #satira #comedy - facebook.com Vai su Facebook
Conoscevi la genesi di E.T. di Spielberg? No ? Beh, dovresti proprio recuperala nell’ulltima puntata di #FratelliDiCrozza, su discovery+ bit.ly/46LnYrv Vai su X
Torna "Fratelli di Crozza" sul Nove - Dopo il successo di ascolti registrato dall'ultima stagione e dopo essere stato costantemente tra i programmi più visti del venerdì sera, Maurizio Crozza è pronto a tornare con "Fratelli di Crozza", ... Da ansa.it
Maurizio Crozza, il comico radicale che non fa prigionieri - Maurizio Crozza e il suo gruppo erano già su una buona strada nelle passate stagioni di Fratelli di ... repubblica.it scrive
Oltre al premier israeliano, Crozza imiterà anche Gianluigi Nuzzi e Roberto Fico - Maurizio Crozza, il camaleontico "guitto" della tv, come ama definirsi l'artista genovese, sta per tornare. Segnala gazzetta.it