Fratelli di crozza diretta del 28 novembre | tutte le imitazioni personaggi e parodie
Una delle emittenti televisive più seguite per l’intrattenimento di attualità trasmette questa sera una puntata imperdibile di uno tra i programmi più apprezzati del panorama televisivo italiano. Con un’attenzione particolare alle tematiche più calde del momento, l’evento prevede momenti di satira, imitazioni e monologhi che rispecchiano le recenti dinamiche politiche e sociali. la serata di venerdì 28 novembre: l’appuntamento di Fratelli di Crozza. quando e dove seguirlo. La trasmissione, condotta da Maurizio Crozza, va in onda in prima serata a partire dalle 21:35 circa, sul canale NOVE. La conduzione vede la collaborazione di Andrea Zalone, che affianca Crozza portando il suo contributo di comicità e satira. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Fratelli di Crozza. . Crozza Zaia "Calderoli che sa firmare fa sempre ridere" #staytuned #fratellidicrozza #satira #comedy - facebook.com Vai su Facebook
Conoscevi la genesi di E.T. di Spielberg? No ? Beh, dovresti proprio recuperala nell’ulltima puntata di #FratelliDiCrozza, su discovery+ bit.ly/46LnYrv Vai su X
Il monologo di Maurizio Crozza sulla Flotilla e la Striscia di Gaza: «C'è un momento nella storia in cui se vuoi cambiare le cose devi essere irresponsabile per forza» - «Vi rendete conto che con delle barchette a vela, la Flotilla ha provato a sfidare un ricercato internazionale che si crede Mosè. Da vanityfair.it
Crozza-Papa Leone tenta di fermare la guerra cantando: ” Valgo meno di Tajani al terzo spritz” - Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nelle vesti di Papa Leone XIV che ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it