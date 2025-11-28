Francesco Totti sconvolge la TV | cosa farà a Tali e Quali Show?

Francesco Totti debutta in un ruolo mai visto prima. Nessuno si aspettava questo colpo di scena a Tali e Quali Show: ecco cosa sta succedendo Chi ha detto che Totti ha appeso le scarpe al chiodo? Sta per tornare, ma non in campo: questa volta lo fa in tv. E in un ruolo completamente nuovo. Francesco Totti sarà uno dei protagonisti della nuova edizione di Tali e Quali Show, lo spin-off del celebre programma Tale e Quale. L’ex capitano della Roma siederà in giuria e non si limiterà a una semplice apparizione. Secondo le indiscrezioni, ha già firmato il contratto e incasserà un compenso di tutto rispetto. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

