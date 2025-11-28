Francesco Garofani Curiosità | Ecco Chi E’ Il Consigliere Di Mattarella!
Il caso Garofani scuote la politica italiana: frasi scomode, accuse di complotto e la risposta di Meloni al Quirinale. Tutto quello che c’è da sapere. Un nome finora lontano dalle cronache, quello di Francesco Saverio Garofani, è improvvisamente esploso sulla scena politica italiana. Il consigliere per gli Affari del Consiglio Supremo di Difesa del Presidente della Repubblica si è ritrovato al centro di una vera e propria bufera mediatica e istituzionale. Il motivo? Alcune frasi riportate dal quotidiano La Verità che lo vedrebbero protagonista di una conversazione scottante su un presunto piano ai danni del governo Meloni. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
