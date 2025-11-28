Francesca Fialdini svela la verità sul lastra gate e le accuse a Fognini

A poche ore dalla  nuova e attesissima puntata della 20esima edizione di Ballando con le stelle, che andrà  in onda domani sabato 29 novembre 2025 in prima serata su Rai1, è scoppiato il  “lastra gate”, il caso nato intorno alle  condizioni di salute di Francesca Fialdini  dopo che alcuni colleghi hanno insinuato che fingesse. A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio  Francesca  che, in una nuova intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage,  ha voluto fare chiarezza sul suo infortunio. Per chi non lo sapesse, la conduttrice Rai  si è fatta male al piede e fratturata quattro costole  ed è stata  costretta a ritirarsi dal talent show condotto da Milly Carlucci a poche puntate dalla finale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

