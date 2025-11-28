Francesca Fialdini svela la verità sul lastra gate e le accuse a Fognini

A poche ore dalla nuova e attesissima puntata della 20esima edizione di Ballando con le stelle, che andrà in onda domani sabato 29 novembre 2025 in prima serata su Rai1, è scoppiato il “lastra gate”, il caso nato intorno alle condizioni di salute di Francesca Fialdini dopo che alcuni colleghi hanno insinuato che fingesse. A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio Francesca che, in una nuova intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, ha voluto fare chiarezza sul suo infortunio. Per chi non lo sapesse, la conduttrice Rai si è fatta male al piede e fratturata quattro costole ed è stata costretta a ritirarsi dal talent show condotto da Milly Carlucci a poche puntate dalla finale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Francesca Fialdini svela la verità sul “lastra gate” e le accuse a Fognini

Altre letture consigliate

Milly Carlucci racconta il confronto tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini: rivelato il "lastra-gate" - facebook.com Vai su Facebook

Lastre-gate, interviene Milly Carlucci: “Barbara D’Urso non c’entra nulla, Martina Comombari non era presente. C’è stato un confronto vivace tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini, si sono chiariti. Fabio è un ragazzo istintivo, ma corretto” #BallandoConLeStell Vai su X

Ballando con le stelle, è guerra tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini: accuse al vetriolo e frecciatine - Francesca Fialdini e Fabio Fognini sono i due acerrimi nemici di Ballando con le stelle: scontro e frecciatine tra i due concorrenti. Da donnapop.it

“Mi hanno chiesto le lastre”: bufera su Francesca Fialdini a Ballando, ecco chi dubita di lei - Francesca Fialdini rompe il silenzio: a Ballando qualcuno avrebbe chiesto di vedere le sue lastre. Lo riporta donnaglamour.it

Ballando con le stelle, la verità di Francesca Fialdini: "Situazione assurda e ridicola, ma io non mollo" - Francesca Fialdini, al centro delle polemiche per il "lastra gate", ha voluto fare chiarezza sul suo infortunio e ha svelato se tornerà in gara sulla pista di Ballando con le stelle. Come scrive msn.com