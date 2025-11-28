Francesca Fialdini | A Ballando situazione assurda ma nessuno me ne parla in faccia È stata Milly ad avvisarmi

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Fialdini ha raccontato a Fanpage.it la verità sul 'lastra gate' a Ballando con le Stelle: "Questa situazione è assurda e ridicola, non so da chi siano partite le voci. Me le ha riferite Milly per prima". La concorrente ha poi fatto chiarezza sul suo infortunio, svelando se tornerà in gara. 🔗 Leggi su Fanpage.it

