Frana in località ‘Toppa Infuocata’ approvato il progetto da oltre 700mila euro per il ripristino della SP 97

Tempo di lettura: 2 minuti E' stato approvato il progetto esecutivo per il risanamento e la sistemazione piano viabile della Strada provinciale n. 97 per un tratto in frana in località "Toppa infuocata" in territorio di Fragneto Monforte ed è di conseguenza partita la procedura per la individuazione della Ditta esecutrice dei lavori di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata. L'importo dell'intervento è stato quantificato in oltre 700mila di Euro oltre l'Iva. Lo comunica il Presidente della Provincia, Nino Lombardi, al termine di un "briefing" con il Dirigente del Settore Infrastrutture ing.

