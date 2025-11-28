Fourmaux Sesks e Neuville si contendono il Rally dell’Arabia Saubita il titolo va in direzione di Ogier

Adrien Fourmaux, Martins Sesks e Thierry Neuville si giocano il successo nel Rally dell’Arabia Saudita, quattordicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale WRC 2025, mentre la lotta per il titolo sembra prendere una direzione ben precisa. Negli sterrati attorno a Jeddah il percorso era decisamente complicato e, effettivamente, è successo di tutto tra errori, forature e colpi di scena a non finire. Nella corsa al titolo Sebastien Ogier ha segnato un punto a suo vantaggio, allungando parecchio nel confronto diretto con Elfyn Evans e domani si giocherà il tutto per tutto per conquistare il nono alloro iridato della sua leggendaria carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

