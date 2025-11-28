FOTO Neve e foschia sul Partenio | l’inverno fa capolino sulle vette
Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina il massiccio del Partenio si è risvegliato in pieno clima invernale: un velo di neve imbianca le cime e scivola lungo i pendii, mentre una lieve foschia avvolge il paesaggio donando un’atmosfera sospesa e suggestiva. Le immagini diffuse dall’ Osservatorio di Montevergine restituiscono scorci di rara bellezza, tipici delle prime incursioni fredde della stagione. La parentesi di maltempo, però, è ormai alla fine. Le ultime previsioni indicano che da domani tornerà la stabilità atmosferica, con cieli sereni e assenza di precipitazioni almeno fino alla metà della prossima settimana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
