FOTO Legalità il tour dei Carabinieri tra anziani e studenti

Tempo di lettura: 2 minuti Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato il loro impegno nella realizzazione di incontri di prossimità, finalizzati a sensibilizzare e informare giovani e anziani su tematiche di grande rilevanza sociale. Si tratta di incontri che fanno parte di un progetto nazionale incentrato su prevenzione e informazione e che si pone l’obiettivo di fornire ai destinatari strumenti utili per riconoscere e contrastare i tentativi di raggiro da parte di malintenzionati. A Fontanarosa i Carabinieri della locale Stazione hanno incontrato gli studenti delle scuole medie, con i quali sono stati affrontati temi quali quello del bullismo e del cyberbullismo, per soffermarsi su concetti fondamentali quali il “rispetto verso l’altro” e l’uso consapevole dei social media. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

