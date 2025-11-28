Forza Italia rivendica il ‘modello Sannio’ | il successo alle regionali punto di partenza per le amministrative
Tempo di lettura: 5 minuti Una vittoria al fotofinish che segna l’inizio di un nuovo ciclo politico per Forza Italia che, con il ritorno in consiglio regionale di Fernando Errico, mette un ulteriore tassello in quella che può essere considerata una vera e propria “filiera” istituzionale con il tandem Rubano alla Camera ed Errico al Centro Direzionale. Nella sede di Forza Italia, a Benevento, il partito azzurro celebra ‘Il Primato. Forza Italia, il Futuro del Sannio’. Un’occasione per commentare i risultati delle elezioni regionali in Campania, che hanno riportato a distanza di vent’anni il dottore ex sindaco di San Nicola Manfredi tra i banchi dell’opposizione insieme al già celebrato Pellegrino Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
