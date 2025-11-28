Forza Italia promuove il ‘modello Sannio’ | il successo alle regionali punto di partenza per le amministrative

Tempo di lettura: 5 minuti Una vittoria al fotofinish che segna l’inizio di un nuovo ciclo politico per Forza Italia che, con il ritorno in consiglio regionale di Fernando Errico, va a costituire di fatto una vera e propria filiera istituzionale con il tandem Rubano alla Camera ed Errico al Centro Direzionale.  Nella sede di Forza Italia, a Benevento, il partito azzurro celebra ‘Il Primato. Forza Italia, il Futuro del Sannio’. Un’occasione per commentare i risultati delle elezioni regionali in Campania, che hanno riportato a distanza di vent’anni il medico ex sindaco di San Nicola Manfredi tra i banchi dell’opposizione insieme al già celebrato Pellegrino Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

