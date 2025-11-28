Forza Italia promuove il ‘modello Sannio’ | il successo alle regionali punto di partenza per le amministrative

Tempo di lettura: 5 minuti Una vittoria al fotofinish che segna l’inizio di un nuovo ciclo politico per Forza Italia che, con il ritorno in consiglio regionale di Fernando Errico, va a costituire di fatto una vera e propria filiera istituzionale con il tandem Rubano alla Camera ed Errico al Centro Direzionale. Nella sede di Forza Italia, a Benevento, il partito azzurro celebra ‘Il Primato. Forza Italia, il Futuro del Sannio’. Un’occasione per commentare i risultati delle elezioni regionali in Campania, che hanno riportato a distanza di vent’anni il medico ex sindaco di San Nicola Manfredi tra i banchi dell’opposizione insieme al già celebrato Pellegrino Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Forza Italia promuove il ‘modello Sannio’: il successo alle regionali punto di partenza per le amministrative

Contenuti che potrebbero interessarti

Il consigliere comunale di Brindisi, candidato con Forza Italia, attende il riconteggio delle schede da parte della Corte D’Appello: ‘Sono fiducioso ma intanto mi godo il risultato elettorale…’ - facebook.com Vai su Facebook

Ecco la motivazione che ha portato Forza Italia a dare l’assenso all’ipotesi in costruzione a via XX settembre: il gettito della misura servirà a cancellare l’aumento delle imposte per le holding industriali inserito nella legge di bilancio. Tra i tanti beneficiari c’è an Vai su X

Forza Italia sotto le aspettative. Trainano solo Tosi e Venturini - Il risultato di Forza Italia è più che altro il frutto di alcune individualità ... Scrive ilgazzettino.it

Forza Italia punta già alle prossime politiche “possiamo andare in doppia cifra” - Le elezioni regionali “ci danno molti motivi per guardare con fiducia al prossimo futuro” in Veneto: perchè sono state quasi raddoppiate le percentuali rispetto a cinque anni fa, e si è mantenuto “tra ... Riporta altovicentinonline.it

Telese, Forza Italia primo partito: consenso in crescita e ruolo centrale nel Sannio - Forza Italia primo partito a Telese Terme con il 25,20%. Da fremondoweb.com