Forza Italia all' attacco | A Torino sinistra e maranza uniti contro l' espulsione dell' imam Shanin

Iltempo.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durissima la presa di posizione di Forza Italia attraverso le parole del senatore Roberto Rosso e di Marco Fontana, rispettivamente segretario provinciale e cittadino di Forza Italia, per la fiaccolata organizzata ieri a Torino a favore della liberazione dell'imam Mohamed Shahin: "Una parte della politica torinese vorrebbe un mondo distopico dove a governare siano i delinquenti fatti passare come martiri. A Torino assistiamo a manifestazioni di vicinanza per un esponente religioso che ha derubricato la mattanza israeliana del 7 ottobre come autodifesa e di decine di maranza, presenti ai cortei di sciopero e studenteschi che prendono le parti del capo dei maranza Don Alì". 🔗 Leggi su Iltempo.it

