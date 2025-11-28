Formula 1 Lando Norris campione del mondo in Qatar se | le combinazioni

Due Gran Premi e una Sprint. La stagione di F1 2025 volge al termine ed emetterà presto il verdetto su chi sarà il campione del mondo. Lando Norris, l'inglese della McLaren, si presenta in Qatar con 24 punti di vantaggio sul compagno di team Oscar Piastri (McLaren) e sul quattro volte campione. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

Quando i piloti McLaren Group Lando Norris e Oscar Piastri hanno tagliato il traguardo in terza e quarta posizione al Gran Premio di Singapore a ottobre, la corsa al titolo costruttori di Formula 1 era finita. Per la seconda stagione consecutiva, la McLaren si era - facebook.com Vai su Facebook

E' di Lando Norris su McLaren il miglior tempo (1'33"602) nelle seconde prove libere del Gp di Formula 1 a Las Vegas, segnate da due bandiere rosse. Terzo tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, decima posizione per l'altra rossa di Lewis Hamilton. #ANSA Vai su X

Formula 1, tutti gli orari del Gran Premio del Qatar: prove libere, sprint, qualifiche e gara. Dove vedere il GP in chiaro - Il penultimo appuntamento del mondiale di Formula 1 va in scena da oggi, venerdì 28 novembre, fino a domenica 30 novembre, sul circuito di Lusail. corrieredellumbria.it scrive

Norris, primo match point per il Mondiale. Ma Verstappen sogna un sorpasso - Dalle luci di Las Vegas a quelle del Golfo, la Formula 1 passa da un deserto all’altro. Scrive ilmessaggero.it

Piastri alla vigilia del GP di Lusail: "Aiutare Norris? No, ho le stesse chance di Verstappen di vincere il titolo...", Lando: "Ho lasciato i social" - A meno di una settimana dalla scioccante doppia squalifica a Las Vegas che ha riavvicinato Max Verstappen e riaperto il Mondiale, ... Si legge su eurosport.it