Formazioni statistiche streaming della Premier League

Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Anteprima Chelsea-Arsenal. Mikel Arteta ha elogiato con entusiasmo il valore di Mikel Merino come numero nove mentre l'allenatore dell'Arsenal pianifica una vittoria in casa del Chelsea domenica che porterebbe la capolista ad almeno sette punti di vantaggio in Premier League. Nonostante una serie di infortuni in attacco, il centrocampista Merino è tornato a prosperare come attaccante nel 202526, agendo da bersaglio nella vittoria casalinga per 3-1 dell'Arsenal in Champions League sul Bayern Monaco mercoledì e segnando una doppietta nella vittoria per 3-0 in casa dello Slavia Praga il 4 novembre.

