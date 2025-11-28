Forlì con il Bra a caccia della vittoria mister Miramari | Serve fare punti
Ripartire e fare punti. È questo l'imperativo in casa Forlì Calcio in vista della sfida di sabato alle 14:30 quando al "Morgagni" arriverà il Bra, formazione piemontese in piena zona playout. Le tre sconfitte consecutive incassate dai galletti hanno sicuramente minato le certezze della squadra. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
?OGGI? La Fortitudo torna tra le mura amiche dopo la sconfitta subita in esterna contro la Benedetto Cento. Al Paladozza arriva la Pallacanestro Forlì, a caccia di punti per risalire la classifica, trascinata da due grandi ex: Antimo Martino e Pietro Aradori L - facebook.com Vai su Facebook
"#caccia" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X