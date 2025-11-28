Forlì con il Bra a caccia della vittoria mister Miramari | Serve fare punti

Ripartire e fare punti. È questo l'imperativo in casa Forlì Calcio in vista della sfida di sabato alle 14:30 quando al "Morgagni" arriverà il Bra, formazione piemontese in piena zona playout. Le tre sconfitte consecutive incassate dai galletti hanno sicuramente minato le certezze della squadra. 🔗 Leggi su Forlitoday.it