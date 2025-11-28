Forbidden Fruit anticipazioni 29 novembre | Yildiz vuole sbarazzardi di Kemal a Bursa arriva Mustafa

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Ultimo appuntamento della settimana, domani su Canale 5 con Forbidden Fruit alle 14.30. Nell' episodio di sabato 29 novembre entrerà in scena un nuovo personaggio: un uomo dal passato terribile, che ha un legame molto particolare con la madre di Yildiz e Zeynep. Nel frattempo, Yildiz sta architettando un piano per neutralizzare Keimal, la cui gelosia le sta creando non pochi problemi. Ma vediamo èiù nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Yildiz ha scoperto che Kemal ha le ha mandato un mazzo di fiori spacciandosi per Alper, il suo personal trainer; il gesto ha ovviamente scatenato la furia di Halit . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

