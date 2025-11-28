Forbidden Fruit anticipazioni 28 novembre 2025 | Yildiz si fida di Alper?

Nel nuovo episodio di Forbidden Fruit, Yildiz sembra sempre più presa dal personal trainer Alper. L'uomo la riempie di attenzioni e complimenti, facendola sentire di nuovo speciale. Lontano dalle tensioni con Halit, Yildiz si aggrappa a questa leggerezza, senza vedere i possibili rischi. Intanto Kemal ed Ender osservano da lontano la situazione e iniziano a sospettare che dietro il sorriso di Alper possa nascondersi un secondo fine molto pericoloso.

Yildiz si sente di nuovo desiderata grazie al personal trainer. Per Yildiz, Alper rappresenta una boccata d'aria dopo tanti conflitti familiari.

