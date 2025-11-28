Forbidden fruit 2 replica puntata del 28 novembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 28 novembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Alper rivela a Caner che Yildiz ha deciso di non andare più in palestra. Intanto Yildiz affronta Kemal: sa che è lui ad averle mandato i fiori firmandosi come Arpel e gli chiede di non essere geloso. Quando Caner racconta tutto ad Ender, lei capisce subito che sotto c’è lo zampino di Kemal. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 92 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Scopri altri approfondimenti
Cosa succederà domani ( ) e dopodomani ( ) a ? Ecco le trame: --> https://www.tvsoap.it/2025/11/forbidden-fruit-anticipazioni-28-e-29-novembre-2025/ - facebook.com Vai su Facebook
Forbidden fruit 2, replica puntata del 27 novembre in streaming | Video Mediaset0 - Il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... Da superguidatv.it
Forbidden Fruit, anticipazioni delle puntate dall’1 al 6 dicembre - rivela di essere socia della Argun Holding, possiede il 15% delle azioni dell’azienda! Da 105.net
“Forbidden fruit”, le trame dal 10 al 14 novembre 2025 - Le trame delle puntate di “Forbidden fruit”, la serie tv turca ambientata a Istanbul con protagoniste due sorelle, Yildiz e Zeynep, in onda su Canale 5 da lunedì 10 a venerdì 14 novembre alle 14. Secondo sorrisi.com