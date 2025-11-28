Forbidden fruit 2 replica puntata del 28 novembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 28 novembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Alper rivela a Caner che Yildiz ha deciso di non andare più in palestra. Intanto Yildiz affronta Kemal: sa che è lui ad averle mandato i fiori firmandosi come Arpel e gli chiede di non essere geloso. Quando Caner racconta tutto ad Ender, lei capisce subito che sotto c’è lo zampino di Kemal. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 92 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

